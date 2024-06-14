2点セットです。「バリ島踊り金属製工芸品」「パワーストーンと鳥＝石材加工品」

2点セットです。20年以上前の工芸品です。①「バリ島踊り金属製工芸品」黄銅製鋳物加工品＝重さ1.4kgサイズ＝幅18cm,高さ23cm奥行7.5cm。ブラシで水洗いしました。目立つ汚れ傷みはありません。(見落としがあればご容赦お願いします)比較的綺麗な状態です。②「パワーストーンと鳥＝石材加工品」鳥の台はアメジスト(紫水晶)です。(厄除け、ストレス解消、癒やし効果)全重量＝372g 鳥＝111gアメジスト＝163g 土台＝98gサイズ＝幅12cm,高さ14cm奥行き9cm。鳥の尻尾が取れたので瞬間接着剤で接着修復しました。他は取れていません。目立つ汚れ傷みはありません。比較的綺麗な状態です。



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