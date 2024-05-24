フェリシモ】おうちで楽しむオーブン陶芸 1年間レッスンプログラム ...

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おうちで楽しむオーブン陶芸1年間レッスンプログラム［12回予約プログラム］これの1年分です。数年前にフェリシモの12ヵ月の予約プログラムだったオーブンで焼ける陶芸レッスンです。一度も使用せずに眠っていたので良品です！※数年前に購入しましたので、陶芸用の粘土は固まっていますが、濡れタオルに包みジプロック等で密封すると数日で柔らかくなるようです※オーブン陶土(R)は温度・時間設定ができる家庭用オーブンまたはオーブン機能付き電子レンジで焼くことができます。電子レンジ、トースター、直火では焼くことができません。スチームオーブンはスチーム機能をOFFにするとご使用いただけます。【商品説明】カタチや大きさ、絵柄まで、とことん自分好み。そんな陶器が誰でもおうちで簡単に作れる、夢のようなフェリシモオリジナルのレッスンプログラムが誕生しました。はじめは小物やアクセサリーなどを作りながら基本の技術を学びます。すべて簡単な3ステップで完成するので、誰でも簡単に作品作りを楽しめます。後半は主に食器を作っていきます。注目は「器型」を使って同じ形を量産できること。前半で覚えたテクニックを使って自分らしい食器作りを楽しみましょう。（公式HP抜粋）【セット内容】箱付き12回分の写真をご確認ください。内容確認·写真撮影のため開封しております。すべて内容揃っております。部品不足がありません。#陶芸#フェリシモ#レッスンの会種類...その他