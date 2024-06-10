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伊万里6寸四方皿2客　亀山焼7寸皿2客
商品番号 U39842455318
商品名

伊万里6寸四方皿2客　亀山焼7寸皿2客
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,625 円
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商品詳細

窯傷がありますが良い状態です。
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