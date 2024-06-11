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輪花水草魚紋染付小皿　５枚　向附向付茶道具八寸のぞき清朝
商品番号 V19972019398
商品名

輪花水草魚紋染付小皿　５枚　向附向付茶道具八寸のぞき清朝
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

分からない程度のホツ、ニュウなどはございますが使用には問題ございません。気になる方のご購入はお控え下さい。サイズは7.7cm程度です。古染付の兜鉢や芙蓉手などの向附などに添えたり八寸の小皿としても映える上品な小皿です。骨董豆皿はとても高価ですのでお探しの方は是非、ご検討下さい。他にも澤村陶哉、中村東洸、古余呂技、川瀬竹春、三浦竹泉、諏訪蘇山、須田菁華、魯山人、古染付写なども出品いたしております。宜しくお願いいたします。宜しくお願い致します。
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