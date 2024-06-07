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- 聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢 ジェミニサガGOLD 24金新品未開封品2種
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商品詳細
フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···その他聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢 GOLD２４金 新品未開封品※メーカーからの輸送箱付.未開封 完全受注生産聖闘士聖衣神話EXジェミニ サガ GOLD２４金 新品未開封品※メーカーからの輸送箱付.未開封 完全受注生産全て同梱にて宜しくお願い致します。返品は受け付けておりませんので、ご理解の程よろしくお願い致します。
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