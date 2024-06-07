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聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢　ジェミニサガGOLD 24金新品未開封品2種
商品番号 V85414265005
商品名

聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢　ジェミニサガGOLD 24金新品未開封品2種
ブランド名 プレミアムバンダイ
特別価格 税込 39,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアシリーズ···その他造形シリーズ···その他聖闘士聖衣神話EXサジタリアス星矢　GOLD２４金　新品未開封品※メーカーからの輸送箱付.未開封　完全受注生産聖闘士聖衣神話EXジェミニ　サガ　GOLD２４金　新品未開封品※メーカーからの輸送箱付.未開封　完全受注生産全て同梱にて宜しくお願い致します。返品は受け付けておりませんので、ご理解の程よろしくお願い致します。
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