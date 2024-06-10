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ポケモンカード　未開封パック　バラパック　全27パック
商品番号 Q59610718361
商品名

ポケモンカード　未開封パック　バラパック　全27パック
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,312 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封しても良し、コレクションしても良しですが、譲り受けたものもあるので、コレクションがオススメです！相場よりもだいぶ安く売ってますので、値下げ交渉はお受けできない場合がございます。素人保管ですので、特に神経質な方はご購入をお控えください。念の為、サーチの有無は分かりかねますので、中身での評価はご遠慮下さい！
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