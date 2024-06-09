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アストリアス ウクレレ AAAA コア
商品番号 E67988516920
商品名

アストリアス ウクレレ AAAA コア
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 31,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アストリアスウクレレAAAAコア2019年購入あまり弾いておらず壁にぶら下げて飾っておりました。湿度調整した部屋での保管なので過度な湿度変化はさせておりません。目立つ傷等ありませんが中古につきご理解ある方のみご検討願います。ケース無しなので厳重にプチプチ、段ボールにて梱包しお送りさせていただきます。交渉中、コメント中関わらず即購入オッケーです。
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