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ゴトーペグ付きウクレレ
商品番号 J57206543226
商品名

ゴトーペグ付きウクレレ
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前にこのサイトにて購入しましたが、少し弾いて挫折しました。弦もずっと張りっぱなしのまま自宅保管していた為、チューニングやネックに影響があるかもしれません。ただ、ウクレレについては当方完全初心者なのでジャンクとして認識の上ご検討お願いします。下記購入時の説明を引用させていただきました。ソプラノウクレレALAMOANAUK-100/CSペグをゴトー製に交換。ナットとサドルを牛骨に交換。ブリッジを再接着。弦はlow-g。ソフトケースはありません。神経質な方はご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Persia62288.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric867545.html
http://narcologia.ru/goods/assessor119003.html

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