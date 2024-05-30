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商品詳細
閲覧いただきありがとうございます。プロフ閲覧もお願いします。整理整頓のための出品です。【商品】織田義郎『サルレスの城』※幼少の頃より筆を執り独学で風景画の技法を極める。欧米の旅でのスケッチをもとにした繊細な作品。心和なノスタルジーとロマンを感じさせてくれる。新築のお祝いでいただき、飾ってました。とても素晴らしい画家の織田義郎の絵画です。傷なども無く、いただいた時のままの状態です。箱はございませんので、ご理解お願いいたします。神経質な方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/perforce735965.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox401639.html
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