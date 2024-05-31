BEHRINGER DX626 DJ mixer

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商品詳細
種類···DJミキサー長らく使っていなかったのですが、箱に保管していましたので、外見はキレイめです。通電も確認してあります。各ツマミやフェーダーの効きについては確認できませんでしたが、数年前に使用していたときは何も故障箇所などありませんでした。新品の価格は22500円。本体、外箱、説明書、電源ケーブルを一緒にお送りします。
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http://narcologia.ru/goods/reflector293564.html
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Behringer | Product | DX626
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