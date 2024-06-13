ポケモンカード　水の都ラティアス

自宅で10年以上保管していたものになります。素人保管のため、状態は写真でよくご確認の上、十分に納得した上でご購入ください。(トラブル防止のため、あくまでプレイ用としてお考えください。)また、完璧な状態をお求めの方はご購入をお控えいただけますと幸いです。なお、すり替え等防止のため、基本的に商品到着後のやりとりや返品対応は不可とさせていただきます。発送に関しては十分な防水、折れ対策をしてお送りいたします。別サイトでも出品しており、そちらで落札された場合は突然削除することもございますのでご了承ください。また、質問や写真の取り直し等希望がありましたらコメントください。種類...ポケモンカード(ポケカ)



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