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ニューヨーククラシック7FL Yシャンク　フリューゲルホルンマウスピース
商品番号 W64866879145
商品名

ニューヨーククラシック7FL Yシャンク　フリューゲルホルンマウスピース
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWYORKCLASSIC7FLフリューゲルホルンマウスピースYシャンクヤマハやXOなどにフィットするシャンクです。目立った傷もなく美品です。種類···トランペットアクセサリー・パーツ···マウスピース
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