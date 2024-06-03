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- 【値下げ】フランス製 クラリネットB♭
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商品詳細
15,800円→13,800円状態良好、RMマレルヌ、パリ、クラリネット。マレルネは、1932年から1950年頃まで活躍したフランスのメーカーです。クラリネットには全体に良好な状態の魚皮パッドが付いています。全体にニッケルシルバーメッキが施されており素晴らしい仕上がりです。マウスピースはバンドレン11.6です。本体はグラナディラ材です。タンポはきれいです。シリアル番号はA737です。種類...クラリネット
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