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にじさんじ　ファルガー・オーヴィド 誕生日グッズ　フルセット
商品番号 G85910225011
商品名

にじさんじ　ファルガー・オーヴィド 誕生日グッズ　フルセット
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 5,879 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2週間以内の商品は即購入頂けます値下げ、バラ売り対応いたしかねます【お品物】セット内容以下となりますアクリルパネル(約280mm×200mm)(複製直筆サイン・メッセージ入り)B2タペストリー56mm缶バッジ75mm缶バッジアクリルフレームキーホルダー(約W41mm×H70mm)【発送梱包】プチプチ＋防水PPの節約梱包で御座います【お願い】返品交換致しませんので、商品の状態は必ず写真を確認し、納得の上に購入をお進みください。特にプライズ品、美品を求める方は購入おやめくださいお気になる点がございましたら、購入前のコメントお願いいたします。
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