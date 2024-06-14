瀬川辰馬さん　満月プレート　大皿

新品未使用です硫化銀彩が出ていい感じに育っています本当の月 惑星のような佇まい同じシリーズゴブレットも出品中裏は貫入が素晴らしい入り器好きな方 お好みの方にサイズ26センチご使用するにつれて経年変化してくる”育つ器”となります。変化の様をお楽しみ下さい。硫化銀彩は使い込むほどに味が出る器です。日常使いの器としてタフに使ってください。-硫化銀彩収縮率の違う土を層状に重ねてヒビ模様を出す、ヒビ化粧という技法で表情をつくった上に、銀彩を施しています。シルバー色のものはそれで完成ですが、ゴールド系、ブルー系のものは、それを更に硫黄を使って染めて作ります。染めるときの温度や、染め置く時間の長さなどによって、様々な色のバリエーションが出ます。瀬川辰馬さん1988.10神奈川県生まれ2014.3多治見市陶磁器意匠研究所デザインコース修了2014.4東京都千住にアトリエを構える2017.1千葉県長柄町にアトリエ移転現在に至る阿部慎太朗イイホシユミコ内山太朗加藤かずみ小澤基晴高島大樹河合竜彦鈴木環田中直純角田淳広瀬佳子安倍太一長峰菜穂子児玉修治瀬川辰馬山本拓也イトウサトミ村井大介村上直子田中遼馬宮田竜司松本美弥子松平彩子馬場勝文今井律湖音喜多美歩よしざわ窯三浦直子斉藤幸代松本郁美竹口要村山朋子山田睦美石井桃子市野吉記吉田丈



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