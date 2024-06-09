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YAMAHA 初代DX7 VOICE ROM ２個セット　動作確認済
商品番号 Y56781923934
商品名

YAMAHA 初代DX7 VOICE ROM ２個セット　動作確認済
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···音源DX7のvoiceROMです手持ちのDX7で動作確認済みですこの時代の物なので、お手持ちのDX7で読み込まない場合はROMの裏を軽く吹いてみて下さい昔のファミコンと同じです。#シンセサイザー#dx7#yamaha#yamahadx7
http://narcologia.ru/goods/Sydney572949.html
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