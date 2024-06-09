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- YAMAHA 初代DX7 VOICE ROM ２個セット 動作確認済
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商品詳細
種類···音源DX7のvoiceROMです手持ちのDX7で動作確認済みですこの時代の物なので、お手持ちのDX7で読み込まない場合はROMの裏を軽く吹いてみて下さい昔のファミコンと同じです。#シンセサイザー#dx7#yamaha#yamahadx7
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YAMAHA 初代DX7 VOICE ROM ２個セット 動作確認済み
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