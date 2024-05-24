ゆずKアリーナ　HIBIKI PASS 銀座テおまけ

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商品詳細
ゆずYZ席 特典YZオリジナルパス3日目 銀テープ2本つけます※銀テはおまけなので初期折れがほんの少しあります。ほぼきれいな状態です発送の際は折れないようにします神奈川 Kアリーナ横浜 こけら落とし公演即決可#ゆず#限定品人気グループ···ゆずグッズ種類···その他
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