ミミッキュvmax csr 美品 【ポケモンカード】

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◆商品状態暗所にてローダー等に入れ保管していました。写真の通り目立った傷や汚れもなく状態も非常に良好にみえますが素人検品のため写真から判断していただき、ご購入ください。◆商品説明ポケモンカードミミッキュVMAXCSR美品◆梱包について発送の際は二重スリーブ+ローダー+プチプチ等の緩衝材を丁寧に梱包させていただきます。その他梱包に要望がございましたら可能な限りお答えします。また、神経質な方はご購入をご遠慮ください。値下げ交渉◎即購入◎値下げは可能ですが常識の範囲内でお願いします。その他すり替え等トラブル防止のため、購入後のクレーム,返品等はお控えください。他サイトにて同時出品中につき予告なく出品停止する可能性がございます。よろしくお願いします。#ポケモンカード#ポケカ#ミミッキュ#ミミッキュVMAX