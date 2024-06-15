ワイヤレスマイクセット

ワイヤレスマイクセットです付属品マイクx2レシーバーアダプターシールドx1数年前に購入祭りやイベントで年2〜3回使用していますマイクがオンミュートオフと3段階になっているのと、点灯オン（緑）オフ（赤）と一瞬なので最初は少しわかりにくいかもしれません前回使用時からマイクのオンの時に「ブッ」と少しノイズが入りますがその後はそのまま使用できますマイクは樹脂製で軽いので使いやすいかと思いますマイクは9Vの電池駆動です使用品ですが2個電池付けて発送します動作確認はしています他サイトにも出品しておりますので購入前にコメントお願いします中古品という事を了承していただいた上でのご検討よろしくお願いします



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