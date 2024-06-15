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STAR WARS　ブラックシリーズ　バスティラシャン　スターウォーズ
商品番号 O14619966486
商品名

STAR WARS　ブラックシリーズ　バスティラシャン　スターウォーズ
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュア自宅保管品につき、気になる方や神経質な方はご遠慮ください。新品未開封マーベルレジェンド
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スター・ウォーズ ブラックシリーズバスティラ・シャン 6インチフィギュア [ゲーミング・グレート] 国内版 未開封
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