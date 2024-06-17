ELLE JAPON 8月号 羽生結弦 特典ポストカード コンプリートセット

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商品詳細
ELLEJAPON8月号羽生結弦特典ポストカードコンプリート5点セット×210枚各種2枚合計10枚のポストカード ※雑誌は付きません。一枚ずつ特典専用の封筒に入れて厚紙で補強し防水梱包の上、匿名配送にてお送りします。即購入可能、値引き不可、複数セット用意可能ですので必要であればコメントお願いします。（複数ご購入の場合のみお値引きさせて頂きます。）#羽生結弦
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