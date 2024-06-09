バリジャンベ　ハードケースセット　皮破れ

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商品詳細
★SALE★【バリジャンベ】直径約34センチ打面約30センチ高さ約58センチコブラ柄のジャンベです。男女問わず使えると思います。皮は破れていますが張り替えすれば使えます。【ハードケース】1万円以上で購入しました。しっかりとしたハードケースです。サイズはピッタリです。丈夫なナイロン素材で作られたハードケース●特徴・腰ベルトが付いているので、身体に負担を掛けません。・大き目のポケット付き。楽譜、セセなど入れられます。バラ売り不可コメント無しで即購入歓迎です。プチプチで梱包して即発送いたします。神経質な方はご遠慮下さい。★必ずプロフィールお読み下さい★他にもジャンベ出品中です(*´∀`)♪#ジャンベ#バリ#ハードケース#コブラ#太鼓#セール
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