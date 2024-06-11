バンドレン M/O GP リガチャー ソプラノサックス エムオー LC56GP

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商品詳細
【プロフィール欄を一読頂けると嬉しいです】バンドレン・M/O,ソプラノサックス用リガチャーです。金メッキ仕上げです。※品番:LC56GPリガチャー表面にキャップによる小傷がありますが使用感には影響ないレベルです。
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