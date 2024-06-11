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バンドレン M/O GP リガチャー ソプラノサックス エムオー LC56GP
商品番号 I65784776333
商品名

バンドレン M/O GP リガチャー ソプラノサックス エムオー LC56GP
ブランド名 バンドーレン
特別価格 税込 3,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【プロフィール欄を一読頂けると嬉しいです】バンドレン・M/O,ソプラノサックス用リガチャーです。金メッキ仕上げです。※品番:LC56GPリガチャー表面にキャップによる小傷がありますが使用感には影響ないレベルです。
http://narcologia.ru/goods/update457495.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit876986.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement38999.html
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