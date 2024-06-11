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BT21 CHIMMY 韓服
商品番号 K88142786425
商品名

BT21 CHIMMY 韓服
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆お値段不可☆＊メルカリで購入した商品になります＊＊即購入OK＊購入後は箱から出さずに飾っていました　また購入した時から箱の状態はあまりよく　ありません(写真③④をご確認下さい)＊海外製品・自宅での長期の素人保管に十分な　ご理解をいただける方のご購入をお願い　いたします＊発送後の事故等には責任を負えませんので　ご理解をお願いいたしますBTS　BT21　CHIMMY　CHIMMYぬいぐるみBT21ぬいぐるみ　RJSHOOKYKOYAMANGTATACOOKY
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