BT21 CHIMMY 韓服

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商品詳細
☆お値段不可☆＊メルカリで購入した商品になります＊＊即購入OK＊購入後は箱から出さずに飾っていました また購入した時から箱の状態はあまりよく ありません(写真③④をご確認下さい)＊海外製品・自宅での長期の素人保管に十分な ご理解をいただける方のご購入をお願い いたします＊発送後の事故等には責任を負えませんので ご理解をお願いいたしますBTS BT21 CHIMMY CHIMMYぬいぐるみBT21ぬいぐるみ RJSHOOKYKOYAMANGTATACOOKY
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