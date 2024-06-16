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南部鉄器　三厳堂　小ぶりな鉄瓶 【極上品】　囲炉裏/お茶道具
商品番号 K73818074429
商品名

南部鉄器　三厳堂　小ぶりな鉄瓶 【極上品】　囲炉裏/お茶道具
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 9,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊ご覧いただきありがとうございます。　ひねり持ち手のかわいい小ぶりな鉄瓶鉄味もいい感じ　高さ約22㎝－横幅16.5㎝－口径6.5㎝　重さ約1.4㎏　　未使用品ですが内部少し錆あり　皿立ては付属しません　あくまでも中古品ですご理解の程お願い致します。　細かい事が気になる方、神経質な方は購入ご遠慮ください。　　インテリア　工芸　アンテ－ク　鉄瓶　金属工　釜
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