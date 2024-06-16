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- 南部鉄器 三厳堂 小ぶりな鉄瓶 【極上品】 囲炉裏/お茶道具
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商品詳細
＊ご覧いただきありがとうございます。 ひねり持ち手のかわいい小ぶりな鉄瓶鉄味もいい感じ 高さ約22㎝－横幅16.5㎝－口径6.5㎝ 重さ約1.4㎏ 未使用品ですが内部少し錆あり 皿立ては付属しません あくまでも中古品ですご理解の程お願い致します。 細かい事が気になる方、神経質な方は購入ご遠慮ください。 インテリア 工芸 アンテ－ク 鉄瓶 金属工 釜
http://narcologia.ru/goods/ambassador857306.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic102037.html
http://narcologia.ru/goods/stage153497.html
南部鉄器 三厳堂 小ぶりな鉄瓶 【極上品】 囲炉裏/お茶道具
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