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［　天照皇大神　八幡大神　春日大神　］　紙本掛軸一幅　　箱無
商品番号 O96879938636
商品名

［　天照皇大神　八幡大神　春日大神　］　紙本掛軸一幅　　箱無
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 3,610 円
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商品詳細

絵画の種類···水墨画　　　　　　天照皇大神　八幡大神　春日大神形式···掛け軸・掛軸　　　　　　紙本掛軸一幅主題···人物・肖像　　　　　　　天照皇大神　春日大神　八幡大神主な画材···その他　　　　　　　水墨　　　　　　　　　　　　　　　状態　　やや経年経過による傷み　　　　　　　　　　　　　　　表装サイズ　120cmX32.5cm　　　　　　　　　　　　　　　作品サイズ　71cmX26cm箱無　　60ゆうパックにて発送
http://narcologia.ru/goods/subtropical759701.html
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