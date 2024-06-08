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- ［ 天照皇大神 八幡大神 春日大神 ］ 紙本掛軸一幅 箱無
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商品詳細
絵画の種類···水墨画 天照皇大神 八幡大神 春日大神形式···掛け軸・掛軸 紙本掛軸一幅主題···人物・肖像 天照皇大神 春日大神 八幡大神主な画材···その他 水墨 状態 やや経年経過による傷み 表装サイズ 120cmX32.5cm 作品サイズ 71cmX26cm箱無 60ゆうパックにて発送
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