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フランク・オーシャン直筆サイン入り超大型写真‥Frank Ocean…
商品番号 V15199970442
商品名

フランク・オーシャン直筆サイン入り超大型写真‥Frank Ocean…
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 6,797 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フランク・オーシャン直筆サイン入り超大型フォト…FrankOcean新品‥極美品…撮影時のみ開封…約254mm×203mm…サイズフォトの裏面に、サービスとして、シリアル番号付きの直筆サイン証明書付き…証明書も一緒にお届け致します。フランク・オーシャンアメリカ合衆国ルイジアナ州出身のシンガーソングライター、音楽プロデューサー、写真家。ソングライターとして音楽家のキャリアを始め、2010年からヒップホップコレクティブのOddFutureに加入。その後はソロシンガーとして活動している。生年月日：1987年10月28日(年齢35歳)出生地：アメリカ合衆国カリフォルニア州ロング・ビーチジャンル：ネオ・ソウル両親：カトニャ・ブロー・ライリー、カルバン・エドワード・コックジー兄弟姉妹：ライアン・ブロー、Ashley“Nikkii”Ellison値下げは出来ません…即購入で構いません。こちらの商品は、他のオークションで購入した物です。ご購入のお客様は、商品の到着後…2日以内の受け取り連絡をお願い申し上げます…複数点のご購入のお客様は、同梱発送させて頂きます。ご了承ください。
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