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- 冷蔵庫のちいかわ ちいかわ ハチワレ 2つセット 新品未使用
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商品詳細
冷蔵庫のちいかわ全2種冷蔵庫を開けると、ちいかわたちがおしゃべりしてくる！・ボイス/11種類・サイズ/約H85✕W70✕D69mm・材質/ABS・単4電池2本使用(別売)#ちいかわ#ハチワレ#うさぎ#モモンガ#シーサー#くりまんじゅう#ラッコ#くまさんポシェット#鎧さん#あのこ#オデ#キメラ#ナガノ#もぐらコロッケ#ナガノのくま#早インパラ#チュパカブラ#パグ#大型犬#ちいかわマーケット#ナガノマーケット
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