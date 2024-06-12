あきひろ専用　コロッケ　メンチ　貯金箱

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商品詳細
アニメコロッケのメンチ貯金箱になります。もう２０年以上前のコロコロコミックの抽選で当たり、手にした商品です。たまたま当たって大喜びしたことを覚えてます。かなり限定ものだと思います、コレクターの方、ぜひ！値段交渉などはまた相談に乗ります。#コロコロコミック#コロコロコミックス#コロッケ#メンチ#貯金箱#応募
http://narcologia.ru/goods/update575095.html
http://narcologia.ru/goods/organization509162.html
http://narcologia.ru/goods/protein506034.html
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