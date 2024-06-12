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あきひろ専用　コロッケ　メンチ　貯金箱
商品番号 F78826981075
商品名

あきひろ専用　コロッケ　メンチ　貯金箱
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アニメコロッケのメンチ貯金箱になります。もう２０年以上前のコロコロコミックの抽選で当たり、手にした商品です。たまたま当たって大喜びしたことを覚えてます。かなり限定ものだと思います、コレクターの方、ぜひ！値段交渉などはまた相談に乗ります。#コロコロコミック#コロコロコミックス#コロッケ#メンチ#貯金箱#応募
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