キングダムハーツ3 ブリングアーツ　ソラ　パイレーツオブカリビアン　海賊

開封済みです。新品での購入後、ディスプレイに飾っていました。付属パーツは使用せずケースに入れたままだったので、新品同様です。素人保管のため、多少のホコリ等は了承の上、ご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver.アクションフィギュア#スクウェア・エニックス#キングダムハーツ#ソラ#KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver_アクションフィギュア