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キングダムハーツ3 ブリングアーツ　ソラ　パイレーツオブカリビアン　海賊
商品番号 Q98993300443
商品名

キングダムハーツ3 ブリングアーツ　ソラ　パイレーツオブカリビアン　海賊
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みです。新品での購入後、ディスプレイに飾っていました。付属パーツは使用せずケースに入れたままだったので、新品同様です。素人保管のため、多少のホコリ等は了承の上、ご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver.アクションフィギュア#スクウェア・エニックス#キングダムハーツ#ソラ#KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver_アクションフィギュア
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