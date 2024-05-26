キングダムハーツ3 ブリングアーツ　ソラ　パイレーツオブカリビアン　海賊

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商品詳細
開封済みです。新品での購入後、ディスプレイに飾っていました。付属パーツは使用せずケースに入れたままだったので、新品同様です。素人保管のため、多少のホコリ等は了承の上、ご購入をお願いします。神経質な方はご遠慮ください。KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver.アクションフィギュア#スクウェア・エニックス#キングダムハーツ#ソラ#KINGDOMHEARTSIIIBRINGARTSソラパイレーツ・オブ・カリビアンver_アクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/stepchild733852.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei317571.html
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