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今週タイムセール★石膏像、美術、女性像デッサン、オブジェ
商品番号 Y54035207062
商品名

今週タイムセール★石膏像、美術、女性像デッサン、オブジェ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 5,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

譲り受けた物で割れ、欠けは見当たりません。古い物なので神経質な方は購入お控え下さいm(__)m裏の中にに昭和60年と記載あり。学校の美術で使用してたかと思います。購入希望の方は画像追加致しますm(__)m他にもデッサン石膏像出品しています★ミロのヴィーナス石膏像。
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