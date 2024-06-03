ミッシェル・ロッド、黒猫と裸婦、超希少額装用画、新品額装付

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ミッシェル・ロッド作品名「黒猫と裸婦」WAGFⅢ9A超希少画集の中の一枚の作品を額装致しました。版上サイン入りです。中には、版上サインが無い物もございますので、画像でご確認下さい。絵画部分のサイズは、約２２．５㎝×１７㎝です。新品額装付き。作品の状態は、年代ものの割りに綺麗ですが、あくまでも中古品ですので、神経質な方のご入札はお断り致します。新品の額、マット付きです。マットは作品に合わせて製作いたします。色は黒色、アクリルガラス付き、額サイズは約３０ｃｍ×２４ｃｍyy9専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。