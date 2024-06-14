川村壱馬 アクリルスタンド アクスタ LA FIESTA LAFIESTA

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新品・未使用初期の頃の居酒屋えぐさいるの縁日の景品だったものです。5年以上前のお品ですので、外袋はシワやテープの部分が劣化しております。ご理解いただける場合のみご購入くださいませ。即購入⭕↓他にもTHERAMPAGEグッズを出品しております♪#therampageきゃんでぃ↓LDHグッズはこちら#ldhきゃんでぃ✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――RISINGSUNTOTHEWORLDRISIGSUNTOTHEWORLDRUN!RUN!RAMPAGEランランランページランランREBOOTBATTLEOFTOKYOBATTLEOFTOKYOBOTRAYOFLIGHTROL16THERAMPAGETHERAMPAGERAMPAGELIKIYA陣 RIKU神谷健太与那嶺瑠唯 山本彰吾 川村壱馬 吉野北人岩谷翔吾 浦川翔平 藤原樹 武知海青長谷川慎 龍 鈴木昴秀 後藤拓磨LAFIESTALAFIESTAラフィエスタアクリルスタンド アクスタアクリルキーホルダー アクキーフォトキーホルダー フォトキー実写初期 レア✽+†+✽――✽+†+✽――✽+†+✽――人気グループ···THERAMPAGEfromEXILETRIBEグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)