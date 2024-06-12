CDJ-800×2台 Vestax VMC-002 DJミキサー×1台

コントローラーを購入し、使用する事が無くなったため出品です。CDJ2台共に通電・動作確認済みです。基本操作に問題ありませんが、片方はディスクを入れると少しシャカシャカと音が鳴っています。また、画像にある通り片方裏面にマジックでDと落書きあります(私が書いたもの)経年の汚れは目立ちますが、ジョグダイヤルの動きはスムースで極端なベタ付きなどはありません。ミキサー今となっては単純機能な古い型ですが、こちらはまだ比較的キレイでまだまだご利用頂けるかと思います。全て箱は無しミキサー電源アダプター ミキサーは取説有りCDJ電源コード×2本ミキサー連結用のケーブル×2本(画像参照)付いてます。※バラ売りはゴメンなさい不可にて中古品であることに理解ある方の購入を願います。細かな点を気になされる場合は、申し訳ございませんが購入をご遠慮下さい。これからDJデビューされたい方や、自宅練習用が欲しい方にはちょうど良いかもですよ〜



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