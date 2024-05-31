大型/抽象画/油絵/モダン/現代/北欧/アート/壁掛け/新品

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◎タイトルBello'sSelection☆大型/抽象画/油絵/モダン/現代/北欧/アート/壁掛け/100×70/新品検:アルフレックスカッシーナボーコンセプト◎サイズ縦:100横:70＊単位はcm◎コメント画面全体に広がる虹色、自然現象からインスピレーションを受けて作られた作品です。鮮やかな美しい色彩は、魅力的でエネルギッシュなムードを創り出します。色の奥行きとリズムを感じさせるため、視覚的にも非常に満足感があります。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具の輸入品を主に扱っておりますので傷や汚れがある場合がございます。ご理解のある方のみご購入くださいませ。