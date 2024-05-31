相馬焼　盆栽鉢　ミニサイズ　おまとめセット

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商品詳細
あまり見かけない相馬焼の盆栽鉢です。相馬菅原印です。緑のタイプのみ窯印ありません。最後の画像の六角型は相馬焼ではないと思います。
http://narcologia.ru/goods/shuttle937625.html
http://narcologia.ru/goods/encourage421672.html
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