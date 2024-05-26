ポケモンカード　７５枚！　CHR＆ARセット

CHR２２枚、AR５３枚、計７５枚セットになります,比較的美品ですがプレイ用でお願いします。自宅保管の為神経質な方はお控え下さいm(__)mバラ売りは考えてないのでよろしくお願いします。〜CHR〜ピカチュウ アリアドス ユキノオー パラセクトアヤシシ カラマネロ ミロカロス イワンコガラルタチフサグマ ミカルゲ ポワルンドーブル バサギリ グラエナ ルージュラホーホー マホイップ ヘルガー ヨノワールアップリュー カビゴン ヤレユータン〜AR〜ミルタンク ノコッチ メタモン ムックルリキキリン ウミディグダ コオリッポ ラプラスウデッポウ フォクスライ ヘイラッシャケルディオ バンギラス ウェルカモ クワッスオトシドリ アブソル ココガラ ビーダルガラルファイヤー セゴール ガラルサンダーメグロコ ガケガニ ソルロック オドリドリヘラクロス オリーニョ ヒスイビリリダマストリンダー ラティアス ノノクラゲスコヴィラン トロピウス ブーバーンパルデアケンタロス チルタリス コロトックヒノコヤマ ヒスイヌメルゴン キュワワーパピモッチ ルナトーン ジバコイル エレキブルデオキシス ナカヌチャン ガラルフリーザーキルリア ラルトス スリープ ゴチミルディアンシー



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