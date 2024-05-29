SNOOP DOGG スヌープドッグ　フィギュア

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商品詳細
⚠️プロフィールをご一読願います。#他にもトイ関連出品しています『SNOOPDOGGスヌープドッグ フィギュア』の出品です。★新品で購入後、暫く棚に飾った後は箱に入れて保管してました。★古い物ですが、本体、衣服に汚れ、ほつれ、キズなどは見当たりません。★箱にスレがあります。サイズ 高さ約38cm幅約23cmSNOOPDOGGスヌープドッグ スヌープドッグフィギュアヒップホップ
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