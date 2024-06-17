古い掛軸 大谷句佛 合わせ箱 日本画 j19

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古い掛軸大谷句佛合わせ箱日本画j19古い物ですので、経年による劣化あります。ご理解のある方にお譲りしたく思います。*******************************************大谷句佛：『浄土真宗の僧・俳人。東本願寺二十三世。京都生。二十二世光瑩(現如上人)の次男。諱は光演、法名は釈彰如、句仏は俳号。幼年から諸流の書道を学び、杉山三郊に師事する。絵画は幸野楳嶺・竹内栖鳳について一家を成し、俳句は河東碧梧桐につく。著書も多い。昭和18年(1943)寂、68才。』*******************************************即購入歓迎いたします。ゆうパック発送の予定です。北海道・沖縄への発送は、表示価格＋送料600円になりますので、購入前に地域連絡のコメントをお願いいたします。他にも、古美術品骨董品茶道具煎茶道具民芸品書道具掛軸など多数出品しておりますのでご覧いただければ幸いです。