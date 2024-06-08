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BUCK-TICK　ツノ・フード付きタオル
商品番号 I11595715833
商品名

BUCK-TICK　ツノ・フード付きタオル
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 3,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BUCK-TICK2017“THEPARADE”～30thanniversary～ツノ・フード付きタオルサイズ：約縦60×横120cm(フード部分除く)開封しましたが、使用せずに保管していました。ツノはマジックテープ式ですので、着脱可能です。目立つ難はないように思われますが、神経質な方はお控え下さい。検索用バクチク櫻井敦司今井寿星野英彦樋口豊ヤガミトール人気グループ...BUCK-TICK
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