

✴︎ロルフ・ラフルスキー リトグラフ ✴︎ロルフ・ラフルスキー リトグラフ



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頂きもので、当方は知識が無い為画像をご覧になって価値が分かる方にお譲り出来たらと思います。検索したところ「オペラ」？という作品かと思います。家にあった物で、購入時期や場所は分かりません。サイズ:絵 約415×585mm額 約620×810mm見たところ、目立つ傷みなどは無いと思うのですが元の状態が分からない為、色褪せなども分かりません。入手後は、暗所保管していました。見て分かる事はお応え致しますので何かあればお問い合わせ下さい。⚠️額縁は経年での傷みがありますのでオマケ扱いです。プチプチとダンボールでしっかり梱包してお送りします。ROLFRAFFLEWSKYリトグラフ