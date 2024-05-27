UVERworld MADE IN JAPAN パーカー XL

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UVERworldMADEINJAPANパーカーXL着る予定が無くなったので出品いたします。個人での保管となりますので、神経質な方はご遠慮ください。XL:身幅約61cm/着丈約74cm/肩幅約56cm/袖丈約62cm