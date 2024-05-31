ポケモンカード　マツリカ　SR

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商品詳細
特に目立つ傷、白かけはないですが素人検品の為、見落としがある可能性もあります。神経質な方の購入はご遠慮願います。気になるところがあれば写真等追加しますので納得してからの購入お願いします。プレイ用濡れ、折れ対策をして発送致します。
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