特に目立つ傷、白かけはないですが素人検品の為、見落としがある可能性もあります。神経質な方の購入はご遠慮願います。気になるところがあれば写真等追加しますので納得してからの購入お願いします。プレイ用濡れ、折れ対策をして発送致します。











買取相場】-ポケカ-マツリカ(SR)(SM12a-198-173)【Cardshop Serra】



ポケモンカード マツリカ SR｜056/050｜BEEP ゲームグッズ通販



PK-SM7B-056 マツリカ SR-ポケモンカード専門店フルアヘッド



PSA10 】 マツリカ SR 198/173 ポケモンカード ポケカ | labiela.com



ポケモンカード マツリカ sr 印象のデザイン www.coopetarrazu.com



2023年最新】マツリカ srの人気アイテム - メルカリ



kazuyaさん専用ポケモンカードマツリカsr 5枚セット | labiela.com



ポケモンカード マツリカ SR SM12aの通販 ホビープラネット寝屋川駅前 ...



ポケモンカード マツリカSR PSA10 | labiela.com



PSA10 】 マツリカ SR 198/173 ポケモンカード ポケカ 熱い販売 50898 ...



ポケモンカード】マツリカ SR PSA10 超高品質で人気の 53900円引き www ...



極美品】ポケモンカード マツリカ SR SM7b フェアリーライズ 交換無料 ...



ポケモンカード マツリカ SR PSA鑑定済 PSA９ 正規代理店 52.0%OFF www ...