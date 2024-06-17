maison レスポールスタンダード ギター

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・maison製レスポールセットネック仕様・低めの弦高でコードも押さえやすく、取り回しのしやすいサイズで、ギター初心者の方、手の小さめな女性やお子様にオススメです。・クリーニング済。・新品弦張替え済。・配線再度半田付けしております。・すぐにご利用頂けます♪・動作チェックOK。アンプに繋いで音出し確認済。・ネック:概ねストレート・フレット:9.5割山有り・中古品の為、それなりの使用感、キズ、打痕等はありますが、鳴りは良く、比較的良い状態かと思います。・プチプチで巻いて、リサイクルダンボールで梱包してお送り致します。・なるべく早くの返信、発送を心掛けております。・中古品という事をご理解頂き、ご納得の上ご購入をお願い致します。 ※細かな点が気になる方、神経質な方はご遠慮下さい。・ご不明な点は購入前にコメント欄からお願い致します。タイプ···レスポールタイプボディタイプ···ソリッド