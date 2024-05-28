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イタリア製額入りアート
商品番号 G68336848246
商品名

イタリア製額入りアート
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,880 円
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商品詳細

新築マンションを購入した折に知人から頂きました。絵画を沢山所有してますので使用せず保管してました。収納箱にGDレリーフ額スパーダとあります。スパーダとはイタリア語で剣という意味だそうです。額以外のものが写真に写っていますがご容赦下さい。額のサイズは大凡37x31x６センチ(最大)です。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit367286.html
http://narcologia.ru/goods/slide55287.html
http://narcologia.ru/goods/assessor678103.html

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