海洋古地図のポスターアート2点セット売り

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置き方...壁掛け向き...横向き用途...ポスター30年くらい前にパリ旅行した際に、フランス国立海洋博物館にて購入した古地図ポスターを日本に帰国してから額装したものです。大きいので、なかなか掛けられず、保管してありました。2点あります。描かれている内容が違います。サイズはどちらも横108cm☓縦77cm☓厚さ2.5cmくらいです。目立った退色や焼けなどない比較的キレイな状態ですが、経年劣化などはご了承ください。写真でご確認ください。2点まとめての販売です。大型品で送料が高いため、本州以外にお住まいの方は送料について相談したく事前にお知らせください。