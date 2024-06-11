未使用品 バンドーレン クラリネット マウスピース Profile88 5RV

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商品をご覧頂きありがとうございます。他にも楽器を取り扱っております。良かったらご覧頂きお選びください♪#てぃらぱんの楽器屋さん●メーカーVandorenバンドーレン●商品名Profile885RVCM3018●アイテムB♭クラリネットマウスピース●説明トラディショナルに比べ、ビーク外部の角度が若干鋭角になっており、演奏姿勢、息の入れ方、コントロールの仕方に変化が生まれます。バンドーレンの超定番モデル。歴史上もっとも多くのミュージシャンが愛用し、品質と伝統を誇ります。■ティップオープニング:1.065mm■フェイシング:ミディアム・ショート●付属品元箱マウスピース●コンディション開封済みですが、新品のまま未使用保管品です。●梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。●発送1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらは未使用品ですが一度人の手に渡ったあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。