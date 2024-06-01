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【クロミ】サンリオ　RETRO TABLE CLOCK 韓国限定 時計
商品番号 J13746993926
商品名

【クロミ】サンリオ　RETRO TABLE CLOCK 韓国限定 時計
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,417 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【クロミ】RETROTABLECLOCK　韓国限定のガラケー型の時計です。単４電池×２もしくはCタイプケーブルで使用できます。177×113×41㎜　　約175ｇ＊水濡れ対策,破損防止をして発送します。⚠️海外からの輸入品の為、初期難などはご了承ください。ご対応できかねます。※無言取引希望。購入後にコメント頂いても多忙のため返すことできませんm(__)m#りりのサンリオ出品サンリオ　Sanrioコレクターズカード　キャラクター大賞　HAPPYくじ　当りくじ　いちご新聞　トレカ　トレーディングカード　kaitaifantasyカイタイファンタジー　海外フィギュアマジックナイトシリーズMINISOPOPMARTTOPTOYデザイナーズトイ
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