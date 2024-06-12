美品　dp3 7枚セット

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ライコウ dp31edべロベルト dp31ed2枚スイクン dp3スイクン dp31edホウオウ dp3ホウオウ dp31ed昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的にはどれも美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。