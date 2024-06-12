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美品　dp3 7枚セット
商品番号 F95799107750
商品名

美品　dp3 7枚セット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,293 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ライコウ　dp31edべロベルト　dp31ed2枚スイクン　dp3スイクン　dp31edホウオウ　dp3ホウオウ　dp31ed昔コレクションしていたものです。昔のカードとしては、あくまで個人的にはどれも美品と評価させていただいてますが、完美品や初期傷を気にされる方はお控え下さい。商品の状態は写真から判断願います。即購入オッケーです。あくまでプレイ用でお願いします。ご検討お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/rejuvenate735048.html
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