ハイキュー コレクション缶バッジ 第３弾 レア 日向 影山 ...

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ハイキュー!!コレクション缶バッジ 第3弾画像の６個セットでのお譲りです。バラ売り不可。以前にジャンプショップで購入しました。左上の缶バッジはレア(ホロ仕様)です。購入後はOPP袋に入れ暗所にて保管していました。目立つような傷や汚れは無いかと思いますが、あくまでも一度人手に渡った中古品になりますので神経質な方は購入をお控えください。即購入可能です。よろしくお願いいたします。烏野、日向翔陽、影山飛雄、人気タイトル···ハイキュー!!グッズ種類···缶バッジ